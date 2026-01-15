Haberler

Turizmci Kaya'nın samimi açıklamaları programa damgasını vurdu

Turizmci Kaya'nın samimi açıklamaları programa damgasını vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent Kaya, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında samimi bir röportaj vererek özel hayatı, Montenegro'da yaşadığı süreçler ve kariyerindeki ani kararlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaya'nın abisine yönelik sözleri ise izleyenleri derinden etkiledi.

İş dünyasının tanınan isimlerinden turizmci Bülent Kaya, Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olduğu programda özel hayatına ve geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı konulara değinen Kaya'nın samimi ifadeleri, programın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.

Yılın yarısını Montenegro'da geçirdiğini belirten Bülent Kaya, röportajda bu ülkede yaşanan sürece ilişkin önemli detaylar paylaştı. Türk halkının bölgede beklenmedik şekilde mimlendiğini söyleyen Kaya, yaşananların zamanla bir onur meselesine dönüştüğünü ifade etti. O dönemde Montenegro'da bir bakan tarafından arandığını ve kendisine "Sakın evden dışarı çıkma" uyarısı yapıldığını aktaran Kaya, sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

Kariyerindeki ani kararlarıyla da bilinen Kaya, bir anda verdiği "Tamam, yapalım" kararıyla bir müzik yapım şirketi kurduğunu anlattı. Bu tür ani adımların hayatının yönünü birçok kez değiştirdiğini vurgulayan Kaya, risk almaktan hiçbir zaman çekinmediğini dile getirdi.

Programın en duygusal anlarından biri ise Kaya'nın erken yaşta hayatını kaybeden abisiyle ilgili sözleri oldu. "Abime çok büyük kinim var, daha yapacak çok şeyimiz varken bizi bırakıp gitti" ifadeleriyle içinde taşıdığı kırgınlığı açıkça dile getiren Kaya, izleyenleri derinden etkiledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı