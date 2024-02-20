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Turabi Çamkıran Survivor'dan Ayrıldı

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Acun Ilıcalı, All Star'ın iki hafta gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor'dan ayrıldığını duyurmuştu: Turabi, Survivor'da kısa sürede büyük iz bıraktı.

Acun Ilıcalı, All Star'ın iki hafta gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor'dan ayrıldığını duyurmuştu: Turabi, Survivor'da kısa sürede büyük iz bıraktı.

Oyuna çıkarken sakatlığı oldu. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü. Sonunda gelen haber maalesef iyi değil. Turabi, yarışmadaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.

"AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"

Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yaptı.

"BİR SURVİVOR BİTTİ, SIRA DİĞERİNDE" ??

BİR SURVİVOR BİTTİ, SIRA DİĞERİNDE

Sevenlerini üzen Turabi Çamkıran, "Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş.

Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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