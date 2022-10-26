Turabi, Acun'un paylaştığı fotoğrafa sitem dolu bir mesaj bıraktı! Yanıt gecikmedi

Eski Survivor yarışmacısı Turabi, Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir fotoğrafın altına "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim. Bir kere beni 'Dünyanın en iyi yarışmacısı, sevgili kardeşim Turbo Turabi.' diye paylaşmadın" dedi. Acun ise "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım" diyerek Antonio Rosique ile bir fotoğrafını paylaştı. Görüntüye eski Survivor yarışmacısı Turabi de yorum yaptı.

"BUNLAR YOKKEN BEN VARDIM"

Acun'a kendisiyle fotoğrafını paylaşmadığı için sitem eden Turabi, "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye tüm yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım, reyting rekorları kırdırdım, bi kere beni 'Dünyanın en iyi yarışmacısı, sevgili kardeşim Turbo Turabi.' diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. 'Benim survivor hayalim Turabi!' lafın her şeye bedel" dedi.

ACUN'DAN YANIT

Turabi'nin yorumuna karşılık Acun Ilıcalı ise "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum" şeklinde yanıt verdi.