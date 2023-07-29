Tuğçe Tayfur'un tesettürden çıkması iddiaları güçlendirdi

Eski nişanlı Tayfur'un tesettüre girmesini istemiş genç şarkıcı bu yüzden kapanmış. Ayrılık sonrası tekrardan tesettürden çıkan genç şarkıcının bu hareketi iddiaları güçlendirdi.

İddiaya göre eski nişanlı Tayfur'un tesettüre girmesini istemiş genç şarkıcı bu yüzden kapanmış. Ayrılık sonrası tekrardan tesettürden çıkan genç şarkıcının bu hareketi iddiaları güçlendirdi.

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre aralarında bir çok suçlama geçen Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa cephesinden yeni gelişmeler yaşanıyor. Nişanlandıktan sonra tesettüre giren Tuğçe Tayfur'un ayrılık sonrası tekrardan tesettürden çıkmasının sebebi Burak Kalfa olarak iddia edildi. Uzun bir sevgililik dönemi geçiren çift aile arasında nişanlanmış daha sonra da karşılıklı suçlamalar ile ayrılmışlardı.

KARŞILIKLI BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un kendisi gibi müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, geçen günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından kendisine şantaj yapıldığını iddia etmişti. Kalfa, Tayfur hakkında iftiraya uğradığı ve asılsız ithamlarla itibarını zedelediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.