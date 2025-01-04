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Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak

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79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tuğçe Tayfur'un hamileliği sebebiyle doktor tavsiyesine uyarak cenaze törenine katılamayacağı öne sürüldü.

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da babasının ölümüyle adeta yıkıldı.

GASİLHANEDE FENALAŞTI

Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" demesi dikkat çekti.

CENAZEYE KATILAMAYACAĞI İDDİASI

Tuğçe Tayfur'un gasilhanede geçirdiği ağlama nöbetleri ve hamileliği nedeniyle doktor tavsiyesine uyarak cenaze törenine katılamayacağı öne sürüldü.

'Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak' iddiası

ARKADAŞLARINDAN TESELLİ

Zor günler geçiren Tuğçe Tayfur'u arkadaşları teselli etti. Evinin önünde yanaştırdıkları minibüste Ferdi Tayfur şarkıları çalarak kendisini teselli etmeye çalışan arkadaşlarını pencereden izleyen Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına hakim olamadı.

YENİKÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM BEKLENDİĞİNDEN CAMİİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gözalıcı paylaşımında "Düzeltme. Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bence gitmesi gerek yaşarken küslerdi en azından cenazeye gitmesi gerek diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Bir insan babasına küsmez yaa dargınlık olur ama küslük olmaz.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Babaya küslük olmaz gitmeliydi

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Tuğçe babanı son defa yalnız bırakma HANİ DİYORDU YA NE OLDU NE OLDU BİZE NE ?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKardan Adam:

EGER KATILIRSA BU HABERI YAPANI ZZIKZINLERMI?

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bir söz vardır kör ölür badem gözlü olur kel ölür sırma saçlı olur yaşarken bir kere haber yapmadıgınız adamı öldü diye hergün manşetlere taşımak habercilik değil sadece suni gündem yaratmaya çalışmaktır

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Haber YorumlarıAdanalı Haşmet :

Tuğçe hanım son görev bu gitmelisin.

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Birgün gidince insan anlıyor

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Babaların ahı tutar. Git ve helallik iste.

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Haber Yorumlarıkeynsham1 null:

hep ayni mesele konular yahu anaya babaya kusluk olurmu al sende ana baba oluyorsun senide goruruz

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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