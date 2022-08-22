Tuğçe Kazaz... SİYASİ BAŞLAŞIM BAŞINI YAKTI!
Magazin Haberleri
İktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek" dedi. Bu Paylaşımdan hemen sonra Tuğçe Kazaz'ın Twitter hesabı askıya alındı.
Tuğçe Kazaz, AKP'ye kızanların pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olacağını savunarak, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek.
HDP gelecek vatanın gidecek" ifadelerini kullandı.
Tuğçe Kazaz'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Ak Parti'ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok.
Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek.
PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek.
Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek"
Tuğçe Kazaz'ın bu hezeyan dolu paylaşımından hemen sonra Twitter hesabı askıya alındı.
Bu durumu görenler Tuğçe Kazaz önce kendisi gitti yorumunu yaptılar.