Tuğba Ünal Makedonya'yı sallamaya geliyor

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı burada bir kaç iş toplantısı yaptığını belirtti. Gazetecilerle ayaküstü konuşmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, " Her şey yolunda arkadaşlar. Güzel havayı görünce attım kendimi dışarı. Yeni sürpriz projelerimiz var. Bayramı Makedonya'da geçireceğim. Kuzey Makedonya'nın doğusundabulunan Radoviş şehrin merkezinde sevenlerimle birlikte olacağım" diyerek herkesin bayramını şimdiden kutladı.