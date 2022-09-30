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Tuğba Ünal'dan Sürpriz Bir İlhan Şeşen Şarkısı

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Tuğba Ünal'dan Sürpriz Bir İlhan Şeşen Şarkısı

'Beni Yıkamaz Hiç Kimse' şarkısıyla ilk kez bir rap şarkı  okuyarak başarısını ortaya koyan, şarkısıyla bir milyon beğeniyi aşan pop müziğinin güçlü sesi Tuğba Ünal, müzik  çalışmalarına devam ediyor.

Stüdyo çalışmalarına başladığı sürpriz bir İlhan Şeşen, eseri okumayacağını söyleyen başarılı sanatçı Tuğba Ünal, müzik çalışmaları ile duygulara hitap etmeye devam ediyor.

Sunucu, oyuncu, kitap ve söz yazarlığı ile bilinen on parmağında on marifet bulunan şarkıcı, beste de yapmakta. Ünal, "Sözü ve müziği usta sanatçı İlhan Şeşen'e, ait olan muhteşem bir eseri okuyacak olmanın heyecanı içindeyim. Tango ezgileri içeren süper nostalji bir şarkı ile geliyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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