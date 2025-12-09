Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

2011 Best Model of Türkiye birincisi ve "Annem", "Bez Bebek", "Arka Sokaklar" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, Kutsal Topraklar'a gitti.

Ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Türk'ün mutluluğu gözlerden kaçmadı. Paylaşımına, "Bu manevi ve hayatımdaki en anlamlı yolculuğa tek başıma çıktım. İbadetlerimi huzurla yaptım. Allah'ım nicelerine nasip etsin" notunu ekledi.

Takipçileri ise ünlü isme "Allah kabul etsin" ve "Allah bize de gitmeyi nasip etsin" gibi yorumlarla destek verdi. Ayrıca, Türk'ün taktığı başörtüsü kendisine çok yakıştırıldı.