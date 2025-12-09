Haberler

Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2011 Best Model of Türkiye birincisi Tuğba Melis Türk, Umre ziyaretine gitti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü isim, huzur dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, "Allah bize de gitmeyi nasip etsin" gibi yorumlar yaparken, ünlü ismin taktığı başörtüsünün kendisine çok yakıştığı da sıkça dile getirildi.

2011 Best Model of Türkiye birincisi ve "Annem", "Bez Bebek", "Arka Sokaklar" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, Kutsal Topraklar'a gitti.

Ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Türk'ün mutluluğu gözlerden kaçmadı. Paylaşımına, "Bu manevi ve hayatımdaki en anlamlı yolculuğa tek başıma çıktım. İbadetlerimi huzurla yaptım. Allah'ım nicelerine nasip etsin" notunu ekledi.

Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarıldı

Takipçileri ise ünlü isme "Allah kabul etsin" ve "Allah bize de gitmeyi nasip etsin" gibi yorumlarla destek verdi. Ayrıca, Türk'ün taktığı başörtüsü kendisine çok yakıştırıldı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızargana:

herkes herkesin inancına saygı duymak zorunda.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ne yaparsan yap nafile huzur yalnız ve yalnız İslam da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Ferdi'den kötü haber
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor

Afet bölgesinde insan gücü yetmedi: Filler devreye girdi
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor

Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen hesaplama değişiyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi

İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
title