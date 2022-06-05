Tuğba Ekinci'nin cesur klibine Mali'den yorum gecikmedi: İşte kadın - Haberler

Yıllar önce çıkardığı O Şimdi Asker şarkısıyla müzik piyasasına adını yazdıran Tuğba Ekinci, uzun bir aradan sonra müziğe geri döndü. Ekinci, "Bende Masken Yok" isimli yeni şarkısının klibiyle olay oldu. Cesur sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede gündem oldu.

KLİBİ ÇOK CESUR

Klip için cesur kostüm tercih eden Tuğba Ekinci, düzgün vücut hatlarıyla dikkat çekti. Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle çok konuşuldu. Tuğba Ekinci'nin klibi sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN YORUM GECİKMEDİ

Son dönemde taciz iddialarıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil eski hostesliğini yapan Tuğba Ekinci'nin cüretkar karelerini görünce kendini tutamadı. Mehmet Ali Erbil, Tuğba Ekinci'nin paylaştığı videoya, "İşte kadın" yorumunda bulundu.