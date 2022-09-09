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Tuğba Altıntop... KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI!

Magazin Haberleri

Tuğba Altıntop... KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI!

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Altıntop, hastaneye götürüldü.

Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabında "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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