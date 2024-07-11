Tuba Büyüküstün 'Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi' demişti, gerçek neden ortaya çıktı

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa soyunan Murat Boz, başrol olduğu Zeytin Ağacı dizisinin önceki akşam yapılan galasına katılmadı. Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Boz'un konserinden dolayı galaya katılmadığını söylese de gerçek başka çıktı.

KONSERİ YOKMUŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Altınorak ile Murat Boz'un galaya katılmamasıyla ilgili konuşan Tuba Büyüküstün "Murat'ın konseri var, Serkan da şu an Amerika'da" dedi. Ancak Murat Boz'un galanın olduğu gün konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de bir eğlence mekanına gittiği ortaya çıktı. Dizinin 2. sezonuyla ilgili röportajlara katılmayan Murat Boz, diziyle ilgili sosyal medya hesabından da sadece kendi fotoğrafını yayınladı.

SAHNELERİ KESİLDİ

İlk sezonda oldukça fazla sahnesi olan Murat Boz'un 2. sezonda çok az rolü olduğu, bazı sahnelerinin atılmasına çok sinirlendiği öğrenildi. Rolünün azaltılmasına sinirlenen Boz, reklam çalışmalarında yer almak istemedi. Ünlü popçu 28 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış, ekiple de sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti.