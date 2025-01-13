TRT Çocuk'un Aslan Karakteri, Afyon'da Çocuklarla Buluşacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Aslan, 18-26 Ocak tarihleri arasında Park Afyon'da minik ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Çocuklar, televizyon ekranlarından tanıdıkları Aslan ile eğlenceli bir etkinlikte bir araya gelecek.

Park Afyon Alışveriş Merkezi, TRT Çocuk'un lisanslı karakteri Aslan'ı, Afyon'da minik hayranlarıyla buluşturacak ve ara tatili unutulmaz kılacak bir etkinliğe imza atacak. Meraklı, geliştirici ve çözüm odaklı bir karakter olan Aslan, maceralarıyla çocukların ilgisini çekerken etkileşimli oyunlarla onları eğlendirecek. Çocuklar, Aslan'ın eğlenceli dünyasında yolculuğa çıkarak problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Etkinlik AVM'nin -1.'nci katında düzenlenecek ve her gün 13: 00, 15: 00 ve 17: 00 saatlerinde üç farklı seansla minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Tamamen ücretsiz olacak etkinlik, 4-12 yaş arası çocuklara hitap edecek.

Şehrin buluşma noktası olan Park Afyon AVM, ara tatilde çocuklara eğlence, öğrenme ve hayal gücüyle dolu bir deneyim sunarak, unutulmaz anılar biriktirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR