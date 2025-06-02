Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
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Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
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İzmir Urla'da trafikte tansiyon yükseldi. Ünlü oyuncu İlker Aksum aracından inip bağırarak tartışmaya dâhil oldu. Yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ve çevredekiler sakinleştirmekte güçlük çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Başarılı oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum'un başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya girdiği anlar kameralara yansıdı.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan oyuncu aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı anlar, gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

İddialara göre Aksum, tartışma sırasında yüksek sesle bağırdı ve küfürlü ifadeler kullandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyada paylaşarak olayın yayılmasına neden oldu. Ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Bazen Eğitimle de olmuyor Parayla da olmuyor Şöhretle de olmuyor, olmayınca zorlamayla olmuyor yani...

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

hiç uğraşmayın yazın 180.000 cezasını alın ehliyetinide !

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Bir de insanlara örnek olacaksın. Ne kadar haklı olursan ol. Ne oldu şimdi? Rezil oldun işte. Yürü git yoluna. Değdi mi bu kadar sinire?

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Haber YorumlarıSami İşgören:

hadi bakalım ahmeti,mehmeti alıp götürüyosunuz karakola.bunada bakacaz şimdi karakola gidiyormu gitmiyormu?

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