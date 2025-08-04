Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü

Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
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Caz müziğinin usta ismi Bozkurt İlham Gencer'in oğlu Bora Gencer, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Hastane yatağından yaptığı paylaşımda "Sabah şarkı söyledim, şimdi büyük bir kazadan sağ çıktım" sözleriyle yaşadıklarını aktaran sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden olan ve 2023 yılında hayatını kaybeden caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in oğlu, müzisyen Bora Gencer, trafik kazası geçirdi.

Gencer, yaşadığı kazayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan sanatçı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı, "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım."

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Paylaşılan fotoğrafta, Bora Gencer'in omuz bölgesinde medikal destek amaçlı bir aparat olduğu görülüyor. Kazaya ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü

Sanatçının gönderisinin ardından takipçileri, geçmiş olsun dileklerini ileten yorumlarla destek verdi.

Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

adamın hemen kaza sonrası fotosunu Nıye koyuyorsunuz tobe tobe

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