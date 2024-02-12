Töze'nin planı ters tepti, Fatma yaralandı
Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak, yanlışlıkla Fatma'ya saplandı. Fatma'nın yaralanmasıyla birlikte Töze, onu tehdit ederek Leyla'yı suçlamaya çalışır. Ancak durumu öğrenen Cezayir, Fatma'nın çocuğunu kurtararak tehdidi sonlandırır. Öte yandan Gardaşov, kardeşinin CIA tesisinde olduğunu öğrenir ve onu kurtarmak için Romanya'ya gider. Ancak planları ters gider ve Gardaşov da hücreye atılır. Tek umutları ise Cezayir Türk'tedir.
57.Bölüm:
Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.
Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehdidin kalkmasını sağlar.
Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider. Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır.
Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.