Torununa kendi adı verilen taze babaanne Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu: Beni gururlandırdılar

15 Ağustos'ta ilk bebeklerini kucağına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi. İlk torununa kendi adının verilmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Arzu Sabancı "Bu sürprizle beni çok gururlandırıp mutlu ettiler. Babaanne adı uğurlu gelsin" ifadelerini kullandı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, 15 Ağustos'ta ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın ismini geçtiği "Arzu Alara" adını verdi. İlk torununa kendi adı verilen Arzu Sabancı ise yaşadığı mutluluğu paylaşarak "Sürpriz oldu" dedi.

"ALARA'YA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN"

Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Arzu Sabancı, "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza. Analı babalı büyü, sağlıklı, mutlu şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah. 15.08.23. Arzu Alara'nın babaannesi" dedi. Torununa kendi adını verdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu olsun. Kızımız sağlıklı, analı babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı'nın paylaşımına yorum yapan Nebahat Çehre, Filiz Akın, Başak Dizer, İdil Fırat, Işıl Reçber, Yasemin Sakallıoğlu, Tülin Şahin, Eda Ece ve Uğurkan Erez'den tebrik yorumu geldi.