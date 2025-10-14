Torreira ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisiyle ekranlarda parlayan oyuncu Devrim Özkan, duru güzelliği ve zarif tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmış, Torreira ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündeme gelmişti.

İlk ayrılıklarının kıskançlık nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu öne sürülmüştü. Çift, bir süre sonra yeniden barışarak hayranlarını umutlandırsa da bu kez ilişki tamamen sona erdi.

HER İKİSİ DE YOLLARINA AYRI DEVAM EDİYOR

Ayrılığın ardından hem Torreira hem de Özkan farklı isimlerle anılmaya başladı. İkilinin özel hayatı yeniden magazin sayfalarına taşındı. Devrim Özkan son günlerde Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile iki kez görüntülendi. Bu durum "tesadüf mü, yeni aşk mı?" sorularını gündeme getirdi.

YENİ İDDİA: TORREIRA, RABİA SOYTÜRK İLE Mİ BİRLİKTE?

Magazin kulislerinde bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile genç oyuncu Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Rabia Soytürk'ün adının Torreira ile anılması, "Devrim Özkan defteri tamamen kapandı mı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

ECE ERKEN'DEN İDDİALARA NET CEVAP

Çıkan söylentilerin ardından sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Rabia Soytürk'le konuştuğunu belirten Erken, şu ifadeyi kullandı: Sorduk, yalan dedi Rabia. Bu açıklamayla birlikte Torreira ve Rabia Soytürk hakkındaki aşk dedikodularının asılsız olduğu kesinleşti.