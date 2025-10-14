Haberler

Torreira ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Torreira ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:
Bir dönem fırtınalı aşklarıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci kez barışmalarına rağmen yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılığın ardından iki isim de farklı kişilerle anılırken, Torreira'nın Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini karıştırdı. Ancak Ece Erken'in "Sorduk, yalan dedi Rabia" paylaşımı, söylentilere son noktayı koydu.

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisiyle ekranlarda parlayan oyuncu Devrim Özkan, duru güzelliği ve zarif tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmış, Torreira ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündeme gelmişti.

Torreira ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

İlk ayrılıklarının kıskançlık nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu öne sürülmüştü. Çift, bir süre sonra yeniden barışarak hayranlarını umutlandırsa da bu kez ilişki tamamen sona erdi.

HER İKİSİ DE YOLLARINA AYRI DEVAM EDİYOR

Ayrılığın ardından hem Torreira hem de Özkan farklı isimlerle anılmaya başladı. İkilinin özel hayatı yeniden magazin sayfalarına taşındı. Devrim Özkan son günlerde Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile iki kez görüntülendi. Bu durum "tesadüf mü, yeni aşk mı?" sorularını gündeme getirdi.

YENİ İDDİA: TORREIRA, RABİA SOYTÜRK İLE Mİ BİRLİKTE?

Magazin kulislerinde bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile genç oyuncu Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Rabia Soytürk'ün adının Torreira ile anılması, "Devrim Özkan defteri tamamen kapandı mı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Torreira ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

ECE ERKEN'DEN İDDİALARA NET CEVAP

Çıkan söylentilerin ardından sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Rabia Soytürk'le konuştuğunu belirten Erken, şu ifadeyi kullandı: Sorduk, yalan dedi Rabia. Bu açıklamayla birlikte Torreira ve Rabia Soytürk hakkındaki aşk dedikodularının asılsız olduğu kesinleşti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOguz Ugur Aygun:

Ulan şu adamın parası olmasa bu kadınların hangisi dönüpte bakar acaba ?? Ah ulan para sen nelere kadirsin

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİL Aslan:

para için bakan kadında zaten eskort oluyor kardeş sorun yapma bence

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
