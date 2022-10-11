Üye Girişi
Haberi Paylaş

Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian taraftarlar tarafından yuhalandı

Magazin Haberleri

Kim Kardashian, zar günü Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maça katıldı. Stada girdiği anda taraftarlar tarafından yuhalanan Kardashian zor anlar yaşadı. Kardashian'ın yuhalanma nedeni ise sahaya girmesi için ayrıcalık tanınması.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West ile L.A Rams maçını izlemeye gitti. Tepeden tırnağa Balenciaga giyinen Kardashian devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma indi.

AYRICALIK TANINDIĞI İÇİN YUHALANDI

Maçı en önde izleyen ve siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian taraftarın tepkisini çekti. Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftarın öfkelendiği dile getirildi.

Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı

Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı

Topuklu ayakkabıyla sahaya inen Kim Kardashian yuhalandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title