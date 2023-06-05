Tom Cruise, Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One tanıtımı için Güney Kore'ye gidiyor

ABD'li aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin 7'nci filmi Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One tanıtımı için Güney Kore'yi ziyaret edecek. Serinin son filmi Güney Kore'deki dağıtıcısı Lotte Entertainment tarafından yapılan açıklamada, adı seriyle özdeşleşen Cruise'un ülkeyi ziyaret edeceği ancak tarihinin henüz netleşmediği belirtildi. Filmde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt'ın hikayesi anlatılıyor.