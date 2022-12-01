Tolga Sarıtaş Üzen Haberi Duyurdu

Baba dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, önceki gece Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi. Sarıtaş, üzen haberi böyle duyurdu. İşte detaylar...

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi birbirinden ünlü ismi buluşturan "Baba" dizisinden kötü haber geldi.

Önceki gece Etiler'de bir mekana girerken görüntülenen Sarıtaş, "Dizimiz final yapacak. Hikayenin sonuna geldik. Artık dinlenme zamanı. Biraz dinlendikten sonra da yeni projeler için görüşmelere başlayacağım." dedi.

GİZEMLİ HANIMEFENDİ MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan arkadaşlarıyla birlikte mekanda yaklaşık 20 dakika kalan Sarıtaş, çağırdıkları taksiyi mekanın kapısına yanaştırdı. Gizemli kadın hızlıca araba binerken Sarıtaş ve erkek arkadaşları da aynı taksiye bindi.

Sarıtaş, muhabirlerin "Yanınızdaki hanımefendiyi soralım. Neden bir anda taksiye bindiniz?" sorusuna ise cevap vermedi.

Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk uzun süredir bir ilişki içerisindeydi. Bu görüntüler akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 yaşında olan ve 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Yakışıklı oyuncu İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yönelmiş ve sonrasında Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Oyunculuk dışında müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, küçük yaşlarda birçok müzik aletini çalmayı öğrenmiş ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla beraber kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda yer almıştır.

TOLGA SARITAŞ'IN KARİYERİ

Ünlü isim, oyunculuk kariyerine ilk kez 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başlamıştır.

2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynamıştır ve 2011 yılında TRT1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. Oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır.

2013 senesinde "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde bölüm oyunculuğu yapmıştır. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat vermiştir. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırmış ve bu dizideki performansı ile büyük övgü toplamıştır.

2014 senesinde Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynamış ve Kanal D'de yayımlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2015 senesinde kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlenmiştir. Aynı zamanda, TRT1'de yayımlanan ve bir mini dizi olan "Büyük Sürgün Kafkasya"da Cemil karakterini canlandırmıştır.

2016 senesinde "Kötü Çocuk" filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol olduğu ilk sinema filmini çekmiş ve "Doğuş Çay" markasının reklamında yer almıştır. 2017 senesinde Star TV'de yayımlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Söz" dizisinde Yavuz Karasu karakteri ile başrolü üstlenen Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde finale çıkmayı başarmıştır.

2019 senesinde FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Show TV'de yayımlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlenmiştir.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2019 senesinde "En İyi Kadın Oyuncu" ve 2020 yılında da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu olmuştur.

Tolga Sarıtaş şu sıralar 'Baba' dizisinde rol almaktadır.

TOLGA SARITAŞ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk ile birlikte olduğu biliniyor.