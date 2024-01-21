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Tolga Çevik Aile Yaşamını Anlattı

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Tolga Çevik, aile yaşamını ve eşi Ceyda Düvenci ile olan ilişkisini anlattı. Çocuklarının büyüdüğünü ve evde ünlü olduğunu söyleyen Çevik, mutlu bir aile yaşamı sürdürdüklerini belirtti.

Tolga Çevik Bambaşka Sohbetler'de, aile yaşamına dikkat çekti... Çocuklarının 17 ve 18 yaşına geldiklerini söyleyen Tolga Çevik, mutlu aile yaşamını Ceyda Düvenci ile paylaşırken, "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek programa başladı...

Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz

Tolga Çevik: "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor" derken "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek esprili anlatımlar gerçekleştirdi.

Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" hatırlatması üzerine de: "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik.

Biz senle evlenicez, biliyorsun di mi dedim. Biliyorum dedi. Söz, nişan felan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" diyerek yine esprili bir şekilde eşi Özge Hanım'la aşk hikayelerini anlattı...

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ceyda Düvenci Tolga Çevik Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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