DurakMedya'da yer alan habere göre tiyatrocu Metin Zakoğlu trafik kazası geçirdi. Zakoğlu'nun trafik kazası geçirdiğini duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Trafik kazası geçiren değerli tiyatro sanatçısı, kıymetli dostum Metin Zakoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Geçmiş olsun" dedi. Ünlü tiyatrocunun hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği bir süre evde istirahat edeceği öğrenildi.

Komşusu ile davalık olmuştu

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu evinin görüntüsünü kayda alan komşusu Kemal B. ile davalık olmuştu. Bu kapsamda şüpheli Kemal B.'ye 'ısrarlı takip', 'özel hayata ilişkin görüntü almak ve ifşa etmek' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.