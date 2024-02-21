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The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti

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The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

The Office dizisinde Keith Bishop karakterini canlandıran aktör ve komedyen Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini veren JustRight Management "Sevgili komedi dehamız Ewen MacIntosh'un huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" dedi. Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais ise yaptığı paylaşımda "Son derece üzücü bir haber. Birçok kişinin The Office'ten 'Big Keith' olarak tanıdığı çok komik ve çok sevimli Ewen Macintosh vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

2022 yılında hastanede tedavi gören MacIntosh, bazı sağlık sorunları yaşıyordu. Aktörün ölüm nedeni açıklanmadı.

The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti

The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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