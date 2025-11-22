Haberler

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Güncelleme:
Ünlülere yönelik narkotik operasyonunda testi pozitif çıkan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni test yaptırdı. Test sonucunu sosyal medyadan paylaşan Deren Talu "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" dedi.

  • Deren Talu'nun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Deren Talu'nun yaptırdığı yeni uyuşturucu testi negatif sonuçlandı.
  • Deren Talu, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında; şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alınmıştı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenilmişti.

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

TALU KARDEŞLER TEST SONUÇLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu daha önce yaptığı açıklamada "Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan." iddiasında bulunmuştu. Kızların annesi Defne Samyeli ise "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

DEREN TALU YENİ TEST YAPTIRDI

Deren Talu, yeniden bir uyuşturucu testi yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Talu paylaşımına; "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" notunu düştü.

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Kral:

ah para ah her şeyi çözüyorsun işte

x5xt5zw27v:

ehhh bır ay sonra test yaparsan tabıkı Temız çıkar ha ha ha

sezgin_duman:

aynen aradan bır ay gecmıs tabı temuz çıkar

RIZGAR:

Ya edep sen ne güzel şeysin. Naları neydiki kızları ne ola. Topluma hiçbir faydası olmayan faydasızlar.

Can Reno:

birincisi devlet kurumdan rapor alacaksın ikincisi de raporu bize değil adli tıpa götüreceksin . Her yer tıp merkezi olmuş herkes kafasına göre test yapıyor

Mehmet Aydın:

FETÖ en güçlü devrini yaşıyor ne kurumundan bahsediyorsun

Kobayashi Besiktas:

Vatansız Mehmet hain fetöcü Mehmet

Türk:

yalan inanmayın devletin raporu kulanıyor diyo gidip özel hastaneden parayla temiz raporu almak kolay yersen :)))))))))))

Davut YALANCI:

Hadi oradan. Muz cumhuriyeti mi burası? Madem dediğin gibi bir devlet var, kendi verdiği rapora güveniyor. O zaman, bak raporu veren yerin adresi ve adı var. Madem yalan rapor düzenliyor, gerekeni yapar. Eğer devlet şuan verdiği raporun arkasında durmuyorsa, gidip temiz diye rapor veren merkeze hesap sormuyorsa, kendisinden şüphe duyulmasını kabul etmiş demektir. Ayrıca adli tıp ya da diğer resmi kurumlara güveniyorsan sen o zaman TÜİK'e de güveniyorsun, meclise de güveniyorsun. Sonuçta resmi

