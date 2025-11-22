Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında; şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alınmıştı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenilmişti.

TALU KARDEŞLER TEST SONUÇLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu daha önce yaptığı açıklamada "Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan." iddiasında bulunmuştu. Kızların annesi Defne Samyeli ise "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

DEREN TALU YENİ TEST YAPTIRDI

Deren Talu, yeniden bir uyuşturucu testi yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Talu paylaşımına; "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" notunu düştü.