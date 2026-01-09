Haberler

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından "duman" savunması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin testinde saç örneği pozitif çıkmıştı. Avukatı Adem Uğur Kızıldere, kan testinin temiz olduğunu vurgulayarak, sonucun yurt dışında duman maruziyetinden kaynaklandığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu savcılık dosyasına girdi. Rapora göre Tilki'nin kan örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmazken, saç örneğinde "esrar" ile ilişkili pozitif bulgu tespit edildi.

Soruşturma sürecinde Aleyna Tilki'nin saç ve kan örnekleri alınmış, işlemlerin ardından şarkıcı serbest bırakılmıştı. ATK raporunun dosyaya girmesinin ardından konu yeniden gündeme gelirken, Tilki'nin avukatından kamuoyuna açıklama geldi.

"PASİF MARUZİYET SÖZ KONUSU"

Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, yazılı açıklamasında test sonuçlarının yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen husus, herhangi bir kimyasal madde olmayıp dumanla ilişkili bir maddedir."

Kızıldere, müvekkilinin yakın zamanda esrar kullanımının serbest olduğu bir ülkede bulunduğunu hatırlatarak, sonucun aktif kullanım değil, pasif maruziyetten kaynaklandığını savunarak, "Müvekkilimin, bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz." dedi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sonuç olarak avukatı, aldığı para için üfürüktende olsa bir şeyler söylemek zorunda ancak merak ettiğim bu söylediğine kendi inanıyor mu . ?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

hafi cnm sende

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bir tek sigara içilen yerde , o zehir evin her zerresine etki eder , mikrobunu ,zararlı etkilerini yayar. Hele ki havlı kumaşlar. Yapıştı mı çıkmaz. İçmeyenler de pasif içici olur. Savunmada bu kastedildi herhal

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

