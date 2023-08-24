Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu

3 sezon yer aldığı Teşkilat dizisinden ayrılan Deniz Baysal, Show TV'de yayınlanacak olan "Ne Gemiler Yaktım" isimli projede yer alacak. Devrim Özkan ile oynayacak olan Baysal dizide bir çocuk annesi Yasemin rolüne hayat verecek.

Güzel oyuncu Deniz Baysal, yeni sezon öncesi 3 yıl başrolünü oynadığı MİT dizisi Teşkilat'tan ayrılmıştı. Vedasıyla hayranlarını üzen oyuncu, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Ne Gemiler Yaktım'da oynayacak.

DEVRİM ÖZKAN'LA PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra birçok projeden teklif alan Baysal'ın yeni adresi netleşti. Ay Yapım ile anlaşan Baysal, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da 1 kız çocuğu annesi Yasemin rolüne hayat verecek. İki kadının sarsıcı hikayesini konu alan dizide Fidan rolüne ise Devrim Özkan oynayacak. Dizide aynı zamada Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.

Deniz Baysal, dizi ve film projelerinin yanı sıra dünyaca ünlü bir araç firmasının da marka yüzü oldu.

Devrim Özkan