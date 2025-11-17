Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'a 6. sezonda Hilal karakteriyle dahil olan Rabia Soytürk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

ÜZERİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI AMA...

Soytürk'ün derin göğüs dekolteli tarzı dikkat çekerken, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlıca aracına geçti. Aracına biner binmez üzerini düzeltmeye çalışan ünlü isim, görüntü vermemek için çabalasa da kameralardan kaçamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Soytürk'ün gecedeki cesur tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun görünümü hakkında yorum yaptı.