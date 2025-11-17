Haberler

Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Popüler dizi Teşkilat'ın Hilal karakterini canlandıran Rabia Soytürk, bir muhabirin zoom fonksiyonunu kullanarak yaptığı hatalı yayın sonucu zor durumda kaldı. Soytürk, bu durumu profesyonel bir tutumla idare etmeye çalıştı. Oyuncu, yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Rabia Soytürk, TRT 1'in Teşkilat dizisinin 6. sezonunda Hilal karakterini canlandırıyor.
  • Rabia Soytürk, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken derin göğüs dekolteli bir kıyafetle görüntülendi.
  • Rabia Soytürk'ün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar yorum yaptı.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'a 6. sezonda Hilal karakteriyle dahil olan Rabia Soytürk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

ÜZERİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI AMA...

Soytürk'ün derin göğüs dekolteli tarzı dikkat çekerken, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlıca aracına geçti. Aracına biner binmez üzerini düzeltmeye çalışan ünlü isim, görüntü vermemek için çabalasa da kameralardan kaçamadı.

Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Soytürk'ün gecedeki cesur tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun görünümü hakkında yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDemir D:

Uyduruk cennette huriler böyle güzel mi acep?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiLaik:

Sen boşver, ne yapacaksın bu kafa ile hurileri. Sen zebanilere odaklan. Uyduruk falan ama cenazeni yine camiden kaldırsınlar değilmi?? Allah sanada hidayet ihsan etsin kardeşim. Hepimize cenneti nasip etsin inşallah. Gidince beraber göreceğiz neyin ne olduğunu.

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıLegend ishere:

Bu neymiç bu kimmiç yaaaaa. Şuraya haber diye koymasan hiç adını sanını bilmediğimiz kişiler. Gerçi bak 3dk sonra unut haberleri bunlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

goguslerine bosaldığım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
