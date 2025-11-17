Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Popüler dizi Teşkilat'ın Hilal karakterini canlandıran Rabia Soytürk, bir muhabirin zoom fonksiyonunu kullanarak yaptığı hatalı yayın sonucu zor durumda kaldı. Soytürk, bu durumu profesyonel bir tutumla idare etmeye çalıştı. Oyuncu, yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
- Rabia Soytürk, TRT 1'in Teşkilat dizisinin 6. sezonunda Hilal karakterini canlandırıyor.
- Rabia Soytürk, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken derin göğüs dekolteli bir kıyafetle görüntülendi.
- Rabia Soytürk'ün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar yorum yaptı.
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'a 6. sezonda Hilal karakteriyle dahil olan Rabia Soytürk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.
ÜZERİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI AMA...
Soytürk'ün derin göğüs dekolteli tarzı dikkat çekerken, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlıca aracına geçti. Aracına biner binmez üzerini düzeltmeye çalışan ünlü isim, görüntü vermemek için çabalasa da kameralardan kaçamadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Soytürk'ün gecedeki cesur tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun görünümü hakkında yorum yaptı.