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Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın sonu böyle oldu

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Teşkilat dizisinde "Neslihan Tuna" karakterine hayat veren Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle diziden çıkarılmıştı. İzleyicilerin akıbetini merak ettiği karaktere veda sahnesi ise yürek burktu. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay, Neslihan'ın mezarını buldu. Vedanın ardından yapım ekibi yeni başrol için arayışa başladı. Yeni ismin sezon finalinden önce ekrana gelmesi bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Pusat'ın ayrılığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sezon finaline kadar dizide yer alması beklenen başarılı oyuncunun, canlandırdığı Neslihan Tuna karakterinin hikâyesi, alınan ani kararla birlikte planlanandan çok daha erken sona erdirildi. Yapım ekibi, karakterin varlığına dramatik bir nokta koyarak, Neslihan'ı "gömerek" diziden çıkardı.

Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın sonu böyle oldu

Veda sahnesi, dizinin son bölümünde izleyiciyle buluştu. Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay Yalçındağ karakterinin, Neslihan'ın mezarını bulduğu anlar, ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı. Öte yandan kulislerde, Aybüke Pusat'ın yerine gelecek yeni kadın başrol için çalışmaların başladığı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, yeni oyuncunun sezon finalinden önce izleyiciyle tanıştırılması planlanıyor.

Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın sonu böyle oldu

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Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın sonu böyle oldu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet:

ACIKLI OLMUŞ EMEĞİNİZE SAĞLIK

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Papa ölmüş Aybüke papanın cenazesine katılabilir haberciler takip edin.

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