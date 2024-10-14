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Temmuz ayında annesi kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan paylaşım

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Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, annesini doğum gününde unutmadı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, iyi ki doğmuşsun' meleğim ifadelerine yer verdi.

Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle henüz 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.

Temmuz ayında kansere yenik düşen oyuncu Akın Akınözü'nün annesiÖzlem Akınözü henüz 59 yaşındayken vefat etmişti.

Temmuz ayında annesi kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan paylaşım

'BU SÜREÇTE SEVGİLİSİNDEN AYRILDI'

Anne acısıyla derin bir çöküş yaşayan hatta bu süreçte uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Peştemalciyan'dan ayrılan Akınözü annesi yaptığı paylaşımlarla sürekli anmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu annesini bu sefer de doğum gününde andı. Annesinin resmedildiği tabloyu yayımlayan Akın Akınözü, paylaşımına; "İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü.

Temmuz ayında annesi kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan paylaşım

Temmuz ayında annesi kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan paylaşım
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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