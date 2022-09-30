'Artık tembellik kariyeri yapıyorum' diyen Teoman, evlilik defterini kapattı

Temmuz ayında verdiği bir röportajda "Her şeye üşeniyorum" sözüyle sosyal medyada viral olan Teoman, bu sefer de tembellik kariyeri yapmaya başladığını söyledi. Eskisi kadar çalışkan biri olmadığından bahseden şarkıcı, yaşlandığı için evlilik defterini de kapattığını söyledi.

Güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinin başarılı isimlerinin başında gelen Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. 2015 yılından boşanan şarkıcı, evlilikle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"EVLİLİK İÇİN YAŞLANDIM"

2. Sayfa programında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Şebnem Ferah için "İlerde ikimizde evlenmezsek beraber evleneceğiz" diyen Teoman, "Şebnem benim çok eski bir arkadaşım onu tamamen şaka olsun diye söyledim" dedi. 2012 yılında evlendiği Ayşe Kaya ile 2015'te boşanan ve Zeyno adını verdiği 8 yaşında bir kızı olan Teoman, evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" dedi.

"TEMBELLİK KARİYERİ YAPIYORUM"

54 yaşına geldiği ve artık eski enerjisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan biri değilim. Yarı emekli gibi yaşıyorum. Kendime tembellik kariyeri yapmayı planladım. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYE ÜŞENİR OLDUM" SÖZÜ VİRAL OLMUŞTU

Temmuz ayında alışılagelmişin dışına çıkarak renkli gömleğiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" cevabını vermişti. Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral olmuş ve binlerce kullanıcı, "Teoman olduğumu öğrendim" yorumunu yapmıştı.