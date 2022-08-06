Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Tek' Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Usta oyuncu Tamer Levent'in oynadığı, Türkiye'nin ilk tek kişilik filmi olan "Tek" in ilk teaser'ı yayımlandı.

 - Güncelleme:

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu'nun üstlendiği "Tek" filminin ilk teaser'ında; eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı çağrı merkezini kuran "Profesör Doktor Adem Tek" in, iç hesaplaşmasından bir kesit izliyoruz. "Adem Tek" karakterine hayat veren Tamer Levent'in; "Her Suç Cezasıyla Evlidir" sözleriyle açılan teaser, merak uyandırıyor.

Senaryosunu Kamuran Süner'in kaleme aldığı, hikayesini Gamze Birsöz Koç'un yazdığı filmde "Profesör Doktor Adem Tek" karakterinin intihar ederek vefat eden eşi "Doç. Dr. Canan Güler Tek" rolünde fotoğrafları ve sesiyle Aslıhan Güner yer alıyor.

Snob Magazin / Magazin

Mustafa Kotan Tamer Levent Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title