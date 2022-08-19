Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş!
Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.
Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin