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Taylor Swift'in 'Alacakaranlık'ta oynama talebi reddedilmiş!

Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.

Chris Weitz, 'Alacakaranlık' serisinin fanatik bir hayranı olan Taylor Swift'in 'Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay' filminde oynamak istediğini ama o kadar ünlü birinin kadroda olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek bu talebi reddettiğini söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

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