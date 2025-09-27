Taylandlı Gelin Aylin ve Tavaslı Gökhan, Renkli Düğün Töreniyle Evlendi

Taylandlı Apinya Bubpapaow, Denizlili Gökhan Ünmek ile dünya evine girdi. Müslüman olan Apinya Bubpapaow, Aylin ismini aldı.

Denizli'nin Tavas ilçesi, hafta sonu farklı kültürlerin buluştuğu renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Tavaslı mali müşavir Gökhan Ünmek ile Taylandlı Apinya Bubpapaow, geleneksel törenle dünya evine girdi.

Nikah öncesi müslüman olan Apinya Bubpapaow, Pamukkale İlçe Müftülüğü'nde şehadet getirerek İslam dinine geçti. Müftü Muhammet Çörekçi'nin huzurunda gerçekleşen ihtida töreninin ardından genç kadın, "Aylin" ismini aldı.

Tavas'ın Horasanlı Mahallesi'nde yapılan düğün, hem geleneklere uygun hem de sıcak atmosferiyle dikkat çekti. Köy düğünlerinin vazgeçilmezi olan urgan geleneği bu düğünde de yaşatıldı. Davetliler, damada gelin arabasını urganla çektirdi. Bu anlar, düğüne katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gelin Aylin ve damat Gökhan Ünmek'in mutluluğu gözlerinden okunurken, Horasanlı Mahallesi sakinleri de bu özel günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı. Düğün, yöresel oyunlar ve ikramlarla geç saatlere kadar sürdü. - DENİZLİ