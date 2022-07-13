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Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, tatil için gittiği Bodrum'daki bir beachte mikrofonu alarak şarkı söyledi. Kendini müziğin ritmine kaptıran Beren Saat ise dans ederek eşine eşlik etti.

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Dinlenerek güzel havanın tadını çıkaran çift, gittikleri bir beachte eğlenirken görüntülendi.

KENAN SÖYLEDİ, BEREN OYNADI

Bitez Mahallesi'ndeki bir plaja giden çiftten Kenan Doğulu, bir anda mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Eşinin şarkı söylediğini gören Beren Saat de Doğulu'nun yanına giderek dans etti. Mikrofonu görünce dayanamayan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek mekandakilere eğlenceli anlar yaşattı. İkilinin eğlenceli anları da sosyal medyada gündem oldu.

Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti

Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti

Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kenan Doğulu Beren Saat Magazin Haberler

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