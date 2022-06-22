Tatile çıkan Hande Erçel, binlerce liralık bikinisi ve fiziğiyle göz kamaştırıyor - Haberler

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Tatile çıkan Hande Erçel, binlerce liralık bikinisi ve fiziğiyle göz kamaştırıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Birçok projede yer alan oyuncu Hande Erçel, yoğun iş temposuna ara vererek tatil sezonunu açtı. Oyuncu, siyah taş detaylı 10 bin TL'lik bikinisiyle poz vererek "Nerede kalmıştık" dedi.

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan ve bu süreçte reklam filmlerinde oynayan Hande Erçel, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

KASLI FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 28,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları "Nerede kalmıştık?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı. Erçel'in kaslı vücudu ise takipçilerinden tam not aldı.

Tatil sezonunu açan Hande Erçel, siyah bikinili pozlarını paylaştı

BİKİNİSİ 10 BİN TL

Kazancını kıyafetlerine harcayan güzel oyuncunun bikinisinin fiyatı da dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9 bin 250 TL.

Tatil sezonunu açan Hande Erçel, siyah bikinili pozlarını paylaştı

Tatil sezonunu açan Hande Erçel, siyah bikinili pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hande Erçel Instagram Magazin Haberler

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