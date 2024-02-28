TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Yeni dizi 'Taş Kağıt Makas'ın fragmanı yayınlandı. Dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Yayınlanan fragman, izleyicilerin dikkatini çekti ve dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.
Kanal D'nin, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisi bu akşam başlıyor. Kış sezonunda Kanal D ekranlarında olacak olan yeni dizi Taş Kağıt Makas, heyecan dolu fragmanıyla izleyenleri meraklandırdı. TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİM?
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Taş Kağıt Makas dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU NE?
- Ekin Koç'un hipertimezi hastalığına (hipertimezi: sıradışı hafıza yeteneği) sahip olan Umut karakterine hayat vereceği dizide; Serra Arıtürk 'Alev', Ozan Güven 'Harun', Burak Yörük ise 'Fecir' karakteri ile ekrana gelecek.
- Alev'in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun'un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir'in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.
- Hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas'ın oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük'ün yanı sıra; Hande Ataizi, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden güçlü ve renkli isimler yer alıyor.