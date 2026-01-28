Haberler

Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı

Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı Haber Videosunu İzle
Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser maratonunda sahnesini bu kez iki sürpriz isme açtı. Volkswagen Arena'da 27 Ocak gecesi gerçekleşen konserde Sibel Can ve Ata Demirer, Tarkan'a eşlik ederek geceye damga vurdu. Müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği anlar izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

  • Tarkan, 27 Ocak'ta İstanbul Volkswagen Arena'da verdiği konserde Sibel Can ve Ata Demirer'i konuk etti.
  • Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer, 1994 yılına damga vuran 'Gül Döktüm Yollarına' şarkısını birlikte seslendirdi.
  • Tarkan, geçtiğimiz hafta aynı sahnede Cem Yılmaz'ı ağırlamış ve 'Kuzu Kuzu' düeti yapmıştı.

Uzun yıllar sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan, Volkswagen Arena'da düzenlenen konser serisiyle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Megastar, 27 Ocak gecesi verdiği konserde hem repertuvarı hem de sürpriz konuklarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SAHNEYE BU KEZ SİBEL CAN VE ATA DEMİRER ÇIKTI

Tarkan'ın bu özel gecedeki konukları Sibel Can ve Ata Demirer oldu. Ünlü popçu, sahnesini iki yakın dostuyla paylaşırken salonda coşku bir an olsun düşmedi.

"GÜL DÖKTÜM YOLLARINA" İLE NOSTALJİ RÜZGARI

Üçlü, 1994 yılına damga vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını birlikte seslendirdi. Parça, seyircilerden büyük alkış alırken, geceye nostaljik bir hava kattı.

ATA DEMİRER'DEN SAHNE ŞOVU

Şarkı sırasında Ata Demirer, enerjik dans figürleri ve esprili tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü komedyenin sahnedeki performansı izleyenleri kahkahaya boğarken, Sibel Can da dans performansı ile göz doldurdu.

Zeytin Gözlüm ve Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkılarını da birlikte söyleyen üçlü, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sibel Can ve Tarkan'ın Çakmak Çakmak şarkısında yaptığı düet de konseri izleyenleri mest etti.

İLK KONUK CEM YILMAZ OLMUŞTU

Tarkan, geçtiğimiz hafta aynı sahnede Cem Yılmaz'ı ağırlamış ve "Kuzu Kuzu" düetiyle gündem olmuştu. Bu hafta ise Sibel Can ve Ata Demirer sürpriziyle konser maratonuna yeni bir renk kattı.

Konser boyunca sahnedeki samimi anlar ve müzikal uyum dikkat çekerken, izleyiciler Tarkan'ın sahnesinde bir kez daha müzik ve eğlencenin bir arada olduğu özel bir gece yaşadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

3 tane laik ac...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Trump'a öfke kusarken gözyaşlarını tutamadı
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri