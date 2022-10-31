Tarkan'dan şarkısını okuyan teğmene yorum: Çok güzel söylemişsin

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan genç teğmen, Tarkan'ın "İnci Tanem" isimli şarkısını okudu. Teğmenin performansına kayıtsız kalamayan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkan bir teğmen, Megastar Tarkan'ın dillerden düşmeyen "İnci Tanem" isimli şarkısını seslendirdi. Teğmenin kısa sürede sosyal medyada viral olan performansına Tarkan'dan yorum gecikmedi.

"ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞSİN TEĞMEN KARDEŞ"

Megastar Tarkan da sosyal medyada hızla yayılan ve ilgi gören bu videoya kayıtsız kalamadı ve 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabındanyayınlayarak "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı da saatler içinde 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı.