Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

13 yıl sonra bir ilk! Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oryantal Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin pankreas kanseri sebebiyle kaybından sonra sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Sadıkoğlu, annesinin mutfakta yemek yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Açım annem' notunu düştü. Bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan oryantal dansçı Tanyeli, yıllarca yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla uzun süre ekranlardan uzak kalırken, 17 Mart 2025'te yaklaşık iki buçuk yıl mücadele ettiği pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Henüz 54 yaşındayken vefat eden Tanyeli'nin oğlu ve eşi sık sık paylaşım yaparak özlemlerini dile getiriyor.

ANNESİNİ YEMEK YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Son olarak Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesini kaybettikten sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Vefatının ardından annesine olan özlemini sık sık dile getiren Taylan Sadıkoğlu, söz konusu paylaşımında, Tanyeli'nin mutfakta yemek yaptığı anlardan birini yayımlayarak duygusal bir not düştü.

"AÇIM ANNEM"

Annesinin bu fotoğrafın altına "Açım annem" notunu düşen Taylan Sadıkoğlu, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Kendisine destek amaçlı pek çok yorum gelirken, fotoğrafın altında Sadıkoğlu'nun pek çok takipçisi de sanatçıya bir kez daha rahmet diledi. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni de aldı.

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

EŞİ DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Diğer yandan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de kaybettiği eşinin arkasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak herkesi hüzünlendirmişti. Cenazede de yaşadığı yıkım dikkat çeken İlker Sünneli, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Bir aşk hikayesinin kahramanı" notuyla yayımlamış ve altına da kalp emojisi koymuştu.

Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Allah herkese anne babasını seven evlat nasip etsin

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

keşke yaşarken ölümü hatırlasa insan. o zaman harama günaha girmekten çekinir biraz. 3 günlük dünyada milletin namusuna bakmaya, haram yemeye, insanları üzmeye değmez vallahi. helalinden yaşa, helalinden kazanmaya bak, namazını kıl, sevdiklerinle mutlu ol, sporunu yap, doğaya hayvana dokun... emin olun insanı mutlu etmeye yeter de artar bunlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.