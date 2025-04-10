Tanyeli'nin oğlundan yürekleri dağlayan paylaşım: Açım annem

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan oryantal dansçı Tanyeli, yıllarca yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla uzun süre ekranlardan uzak kalırken, 17 Mart 2025'te yaklaşık iki buçuk yıl mücadele ettiği pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Henüz 54 yaşındayken vefat eden Tanyeli'nin oğlu ve eşi sık sık paylaşım yaparak özlemlerini dile getiriyor.

ANNESİNİ YEMEK YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Son olarak Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesini kaybettikten sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Vefatının ardından annesine olan özlemini sık sık dile getiren Taylan Sadıkoğlu, söz konusu paylaşımında, Tanyeli'nin mutfakta yemek yaptığı anlardan birini yayımlayarak duygusal bir not düştü.

"AÇIM ANNEM"

Annesinin bu fotoğrafın altına "Açım annem" notunu düşen Taylan Sadıkoğlu, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Kendisine destek amaçlı pek çok yorum gelirken, fotoğrafın altında Sadıkoğlu'nun pek çok takipçisi de sanatçıya bir kez daha rahmet diledi. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni de aldı.

EŞİ DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Diğer yandan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de kaybettiği eşinin arkasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak herkesi hüzünlendirmişti. Cenazede de yaşadığı yıkım dikkat çeken İlker Sünneli, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Bir aşk hikayesinin kahramanı" notuyla yayımlamış ve altına da kalp emojisi koymuştu.