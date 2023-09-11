Tan Taşçı... 'BİR MUSA ORHAN' CEZASI DAHA!

Oyuncu Ezgi Mola, uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılmıştı. Mola'ya destek veren şarkıcı Tan Taşçı'ya da Musa Orhan'a hakaretten ceza verildi.

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz sanık Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş'un Ezgi Mola'nın paylaşımıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Taşçı hakkında da dava açıldı

Şarkıcı Tan Taşçı'nın, Ezgi Mola'nın 'Tecavüzcüye tecavüzcü denir' paylaşımını tekrar paylaşarak, "Ezgi Mola'ya hapis istemli hakaret davası açmak ise tecavüzü meşrulaştırmaya çalışmaktır" yazmasının ardından, Orhan'ın avukatı, Taşçı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Orhan hakkında devam eden yargılama dosyasında kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığına ve tecavüzcü ithamında bulunulmasının sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçunun oluşturduğu belirtildi. Savcı, Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulundu. Tarafların, uzlaştırma bürosunda da uzlaşamadığı öğrenildi.

5 yıl denetim süresi

Mahkeme, Taşçı'nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan'ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığı için, Taşçı'nın 'tecavüzcü' ithamının hakaret suçu oluşturduğuna karar verdi.

Mahkeme, Taşçı'ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçı'nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Her kime yapılırsa yapılsın. Tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı hepimize lazım olan, korunması gereken, popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir" dedi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah da aynı sebeple yargılanmış ve 65 gün karşılığı 1300 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.