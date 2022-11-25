Tamer Karadağlı, yeni dizisinde özel harekat polisini oynayacak

Engin Günaydın'la başrolü paylaştığı Andropoz dizisindeki rolüyle eleştirilen Tamer Karadağlı, yepyeni bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, yapımcılığını da üstlendiği "Serhat" isimli dizide bir özel harekat polisini oynayacak.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin ardından Engin Günaydın'la başrolü paylaştığı Andropoz'daki rolüyle adından söz ettirdi. Köyde yaşayan bir adamı canlandırırken yaptığıyla şiveden dolayı beğenilmeyen Karadağlı, yeni sezonda yepyeni bir rolle ekrana çıkacak.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu kendi yapım şirketi ATK'nın dizisinde rol alacak. Karadağlı yapımcılığını da üstlendiği Serhat dizisinde Güneydoğu'dan İstanbul'a gelen bir özel harekat polisine hayat verecek. Dizi, TRT Dijital platformunda yayınlanacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor. Bora Tekay'ın yönetmenliğinde çekimleri başlayan dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı'nın (Serhat) partnerini oynuyor. Dizide Volkan Severcan, Demir Karahan, Muhammet Emre Kaya, Tutku Topaç, Haluk Özenç , Filiz Çelik , Mert Özbek, Burcu Karakaya , Pınar Tuncegilve Tamer Yiğit başlıca rolleri paylaşıyor.