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POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike

POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike
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Cüzdandan kart çıkarmadan tek tıkla ödeme imkanı sunan QR kod yöntemi hızla yaygınlaşırken, uzmanlar gizli risklere karşı uyardı. İnternet kesintisi, şarj bitmesi veya kameranın algılamaması gibi aksaklıkların yanı sıra, kaynağı belirsiz QR kodlar üzerinden siber dolandırıcılık riskine dikkat çekildi.

  • QR kod ile ödeme, telefon, banka uygulaması ve aktif internet bağlantısı gerektirdiği için temassız kart ödemesinden teknolojik olarak farklıdır.
  • QR kodla ödeme, zayıf mobil şebeke, kamera algılama sorunu veya telefon şarjının bitmesi durumunda kilitlenebilir ve kuyruklara yol açabilir.
  • Kaynağı doğrulanmamış veya sonradan yapıştırılmış sahte QR kodlar, kullanıcıları sahte ödeme arayüzlerine yönlendirme riski taşır.

Son dönemde banka veya kredi kartını POS cihazına dokundurmak yerine ekranda çıkan QR kodu telefonla okutarak ödeme yapmak giderek popülerleşiyor. Ancak pratik görünen bu yöntem, işlem sırasında telefon, banka uygulaması ve aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyması nedeniyle geleneksel temassız kart ödemesinden tamamen farklı bir teknolojik süreç izliyor.

TEMASSIZ KART VE QR KOD ARASINDAKİ KRİTİK FARK

Banka veya kredi kartı POS cihazına yaklaştırıldığında kartın içerisindeki EMV çipi devreye giriyor ve ödeme, terminal ile banka arasındaki güvenlik protokolleri üzerinden doğrudan gerçekleşiyor. Bu süreçte müşterinin telefonunun çekmesi, internete bağlı olması ya da şarjının bulunması gerekmiyor.

QR kodla ödemede ise tek bir adım yerine zincirleme bir yazılım süreci işliyor. Telefon kamerasından banka uygulamasına, mobil veriden ödeme ekranına kadar birden fazla unsur aynı anda çalışmak zorunda kalıyor.

TELEFON ÇEKMEZSE VEYA ŞARJ BİTERSE... 

İki yöntem arasındaki en büyük pratik fark internet ve şebeke bağımlılığında ortaya çıkıyor: 

  • İnternet aksamaları: Kapalı otoparklar, bodrum katlardaki mağazalar veya kalabalık AVM’lerde mobil şebekenin zayıflaması QR kodla ödemeyi kilitleyebiliyor. 
  • Donanım engelleri: Kameranın kodu algılamaması veya telefon şarjının bitmesi durumunda, pratik olması beklenen QR ödeme kasada uzun kuyrukların oluşmasına yol açabiliyor.

SAHTE QR KODLARA VE YÖNLENDİRMELERE DİKKAT!

QR kod teknolojisinin kendisi güvensiz olmasa da dolandırıcıların bu yöntemi istismar edebildiği belirtiliyor. Özellikle kaynağı doğrulanmamış, POS cihazı dışından veya fiziksel olarak sonradan yapıştırılmış şüpheli QR kodların, kullanıcıları sahte ödeme arayüzlerine yönlendirme riski bulunuyor. Uzmanlar, QR kod okutulurken açılan ekranın, işletme adının ve ödeme tutarının dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini; fiziksel kartın yanınızda olduğu durumlarda temassız kart kullanımının hem güvenlik hem de hız açısından daha az risk taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
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