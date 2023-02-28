Taçsız Prenses... ZEHRA'NIN ŞAŞIRTAN KARARI!
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Yönetmenliğini Volkan Keskin'in yaptığı, Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryosunu yazdığı Taçsız Prenses, 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de 6. bölümüyle Fox TV'de...
Dünyası başına yıkılan Şirin, Masal'a tutması neredeyse imkansız bir söz verdirir.
Ama Masal sözünün altında ezilir ve çareyi Cüneyt'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarmakta bulur.
Diğer taraftan Fuat ve Şirin hayati bir kararın eşiğine sürüklenirken Yağmur'un Evgin'in geçmişiyle ilgili merakı genç aşıkların arasında uçurumlar açar.
İştar fırsatını kaçırmaz ve sürpriz bir teklifle Evgin'in aklına girmeyi dener.
Ama sonunda herkesi şaşırtan, öfkeden deliye dönmüş Zehra'nın bir kararı olacaktır.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin