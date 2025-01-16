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Tacize uğradığını açıklayan Seçil Gür'den yeni hamle!

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Geçtiğimiz günlerde herkesin tanıdığı bir isim tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını duyuran Seçil Gür; "Tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" demişti. Ünlü şarkıcı, kararını değiştirdi.

Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla tanınan şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde 7 aydır tacize uğradığını açıklamıştı.

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak dayanamadığını Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım. Çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dâhil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

Tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım. Bazı insanlar var arkadaşlar, aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"

ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Gür, şikayetçi olma kararından vazgeçti. Ünlü şarkıcı, karar değişikliğini avukatı aracılığıyla şu ifadelerle duyurdu:

"Kısa bir süre önce müvekkilimiz Seçil Gür, 7 ay önce ilişkisini sonlandırdığı kişi tarafından aylarca tacize uğradığını sosyal medya hesabından duyurmuştur. Ne yazık ki basında yer alan asılsız haberler sebebiyle de bu süreç müvekkil ve ailesi bakımından oldukça zor geçmektedir. Bu açıklamalar akabinde söz konusu kişinin bundan böyle rahatsızlık vermeyeceği kanaati müvekkilimiz Seçil Gür nezdinde oluşmuştur. Ayrıca müvekkilin bu şahısla medyada isminin anılması istenmediğinden müvekkil yasal haklarını kullanmaktan şu aşamada vazgeçmeyi uygun görmüştür. Söz konusu durumu basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Tacize uğradığını açıklayan Seçil Gür'den yeni hamle!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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