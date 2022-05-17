Sütyensiz Pozları Olay Oldu - Haberler

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in giydiği kıyafete ilişkin, "Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" diyerek gündem olmuştu.

Melis Sezen'e destek veren oyuncu Hazar Ergüçlü, kadrosunda yer aldığı 'Bomboş' adlı filmin setinde sütyensiz pozlarını paylaştı.

Ergüçlü, geçtiğimiz yıl da benzer pozlar vermişti.

İŞTE HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN O POZLARI

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı. Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KİM?

Hazar Ergüçlü, 2018 yılından bu yana kendisinden 18 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşıyor.

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