Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı - Haberler

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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor All Star'da mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un organize suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker'le çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı.

SEDAT PEKER'LE BULUŞMUŞ

Tuğsuz'un organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le fotoğrafları ortaya çıktı. 2019 yılında Tuğsuz ile buluşan ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, şu ifadeleri kullandı: "Üçüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı kazanan Ali Gürbüs kardeşim ile beraber Başpehlivanımızın antrenman hocalığını yapan kamuoyunda Survivor Hikmet Tuğsuz olarak bilinen kardeşim ayrıca da Elmalı Güreşleri'nin Güreş Ağası Muharrem Akkardeşim Antalya ilinde olduğumu öğrenince ziyaretime gelerek bana şeref verdiler onur verdiler" notunu yazmış.

Öte yandan Safiye Soyman'ın fotoğrafı beğenenler arasında yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Zaman zaman yarışmadaki asabi halleriyle dikkat çeken Hikmet Tuğsuz, 2016 yılında bir gece kulübüne iki gün üst üste yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınmıştı. Hikmet Tuğsuz'un, antrenör ve milli güreşçilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hikmet Tuğsuz, Sedat Peker, Survivor, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Eğrioturdoğrukonuş:

Adam Güreşçi. yıllar önce kaçan değilken çekilmiş bir fotoğraf

Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
Kemal Öztürk:

Acun derhal kov şunu

Cevap Yaz 27 17 Yayından Kaldır
500
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