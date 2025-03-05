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Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Acun Ilıcalı'ya bir darbe de RTÜK'ten geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) cezalarından Survivor adlı yarışma programı da nasibini aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan programa 'şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler' nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ YAYIN"

Kararda 'gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu' belirtilerek "İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir" ifadelerine yer verildi.

GELİRİN YÜZDE 3'Ü GİTTİ

RTÜK yasasında yer alan 'şiddeti özendirici yayın yapılamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8'e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL'nin yüzde 3'ü kadar ceza verildi.

"SENİ PARÇALARIM, OTUR YERİNE"

Survivor'un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde; yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen "Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun" biçiminde diyaloglar incelendi. Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.

Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Bunu halk TV ceza versler zıp zıp zıplar yerinde ama. TV8 olunca ses yok başka zamanda AA yandaş TV kanalı derle halk TV izlemeyin net

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Haber YorumlarıCHP Savar:

müge anlı esra Erol'un programları da aynı

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

O bir yerlerden bulur ödetir !. Yada takımın adını ortaya koyarak tehdit edip cezayı sildirir görün bak.

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Haber YorumlarıMimoCoiffeur Ve Aysegül Zeycan:

Yeter artık hala daha bu Survivor denilen şeyi mi seyrediyorsunuz hep aynı şey hep aynı geyik muhabbeti bu kadar çok zamanımız mı çok bırakın bu işleri ben Survivor’ın olduğundan bile haberim yok gereksiz buluyorum şovdan başka bir şey değil

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Haber YorumlarıMustafa çelikkol:

3 gün önce bu yarismacilarin böyle birbiri arasinda tartistigini gorunce kendi kendime buda yarismanin bir özelligi deyip kinamistim sonrada izleyenlere Allah akil fikir versin yanlisliklada olsa bu yarismaya bakmayacagima kendime söz vermistim simdi bu haberi görünce cok sevindim ama cezanin daha cayrici olmasi lazimdiki insanlara reyting icin siddete özendirmek neymis görseydiler.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yarışmada hep şiddet var düzgün insanları getirmeli sinir hastalarını getirirse yakında program da kaldırılır

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Haber YorumlarıGürsel Yildirim:

Projeden Yapıya, Her alanda Başarı !!!

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Haber Yorumlarıuğur ercan:

595 milyoncuk kazanmış 1 ayda. 2, 3 programla nasıl bir kazanç. Biz boşa çalışıyoruz. Kavgaya şiddete ceza kesip Aldatmayı normalleştiren dizelere sessiz kalması çok manidar.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İyi olmuş

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Haber YorumlarıTT:

Toplum dizayn mühendislerinin bize sunduğu o kadar gereksiz program var ki... Hangisini izlemeyeceğimi şaşırdım... İnsanları TV ye küstürdünüz... Biraz eğitici, öğretici bir şeyler koyun yayın akışına da topluma faydanız olsun... Aynı gemideyiz, bu eğitimden uzak programlarınızdan mezun olan bir genç yarın bir gün trafikte sizinde karşınıza çıkabilir...

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