Survivor'un olay ismi Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti - Haberler

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Survivor'un olay ismi Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti

Haberler.com - Magazin
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Survivor yarışmasındaki olay hareketleriyle çok konuşulan oyuncu ve model Berna Keklikler, turuncu bikinisiyle verdiği poz ile takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor All Star yarışmasına erken veda eden isimlerden olan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

TURUNCU BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Keklikler, bu kez turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla nefes kesti. 33 yaşındaki oyuncu ve modelin takipçileri, kısa zamanda binlerce beğeni bıraktı.

Survivor'un olay ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti

YARIŞMA SÜRECİNCE ÇOKÇA KONUŞULMUŞTU

Survivor'da bu sene yarışan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamalarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Berna Keklikler, sık sık sürgün adasına gönderilmişti. Sonrasında toplarsa da ilerleyen süreçte elenmek durumunda kalmıştı.

Survivor'un olay ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti

Haberler.com - Magazin

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