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Survivor Özgür Tetik: Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benimle gerginliği oldu

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Survivor yarışmacısı Özgür Tetik, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tetik, yarışma sürecinde Turabi ile yaşadığı gerginlikten bahsetti. 'Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benimle gerginliği oldu' diyen Tetik, Turabi'nin önce Sercan ile sonra kendisiyle uğraştığını belirtti. Tetik, Turabi'nin 'ali cengiz oyunları' oynadığını ve kendisini olaya dahil ettiğini ifade etti.

Survivor yarışmacısı Özgür Tetik Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tetik, "Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benimle gerginliği oldu" ifadelerini kullandı.

Tetik, sözlerine şöyle devam etti;

"ORADAKİ SAVAŞMA İSTEĞİNİ SEVDİM"

"Oradaki hafif hırsı, savaşma isteğini sevdim. Uzun zamandır hırslanmadığım için Turabi sağ olsun yaşattı bize. Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benim gerginliği olmuştur. Önce Sercan ile kendi tarzında bir uğraşması oldu, sonra olaya ben dahil ettirildim. Arka planda 'ali cengiz oyunları' derken o düelloda ilk ben çıktım. Sonra Turabi bir şekilde bıraktı."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

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